Индия отправит космический аппарат для изучения Венеры

Исследователи организации уже представили властями Индии план по подготовке нового орбитального аппарата. Если одобрение будет получено, то аппарат отправится к Венере в 2023 году.

Вращаясь вокруг Венеры, он составит карту планеты и проведёт сканирование. На основе полученных данных учёные постараются понять, что происходит под поверхностью космического тела. Для составления карты аппарату хватит года.

Стоит отметить, что Венера активно изучалась СССР, и именно советская межпланетная станция первой совершила пролёт мимо планеты. Венера имеет довольно суровые условия: покрыта непрозрачным слоем облаков из серной кислоты, а температура поверхности на ней достигает почти 500 градусов по Цельсию.