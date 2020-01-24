Индия отправит в космос безногого робота-женщину
Сообщается, что робот способен разговаривать на двух языках, действовать как человек в некоторых ситуациях, взаимодействовать с окружающими системами контроля и жизнеобеспечения. Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком, ведь он может совершать те же действия. В Twitter уже опубликован ролик с роботом. На лицо он выглядит как женщина, однако остальные его части тела пугают:
First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) 22 января 2020 г.
Voymmitra должен полететь в космос на корабле Гаганьян. Полёт планируется совершить в декабре 2020 года. В будущем робот сможет стать компаньоном космонавтам. Разработчики называют его получеловеком, так как андроид не имеет ног.