Индия отправит в космос безногого робота-женщину

Сообщается, что робот способен разговаривать на двух языках, действовать как человек в некоторых ситуациях, взаимодействовать с окружающими системами контроля и жизнеобеспечения. Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком, ведь он может совершать те же действия. В Twitter уже опубликован ролик с роботом. На лицо он выглядит как женщина, однако остальные его части тела пугают: