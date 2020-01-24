Ferra

Индия отправит в космос безногого робота-женщину

В рамках беспилотной миссии
Индийская организация космических исследований (ISRO) представила безногого робота под названием Voymmitra. Его хотят отправить в космос в составе беспилотной миссии позже в этом году.

Сообщается, что робот способен разговаривать на двух языках, действовать как человек в некоторых ситуациях, взаимодействовать с окружающими системами контроля и жизнеобеспечения. Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком, ведь он может совершать те же действия. В Twitter уже опубликован ролик с роботом. На лицо он выглядит как женщина, однако остальные его части тела пугают:

Voymmitra должен полететь в космос на корабле Гаганьян. Полёт планируется совершить в декабре 2020 года. В будущем робот сможет стать компаньоном космонавтам. Разработчики называют его получеловеком, так как андроид не имеет ног.