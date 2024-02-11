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Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 05:15
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Индия перед полетом человека в космос отправит туда андроида

“Космический друг”
Индийское космическое агентство ISRO готовится к знаменательной миссии с «изюминкой»: в 2025 году в космос раньше людей отправится человекоподобный робот-астронавт по имени Вьоммитра. Но Вьоммитра — не просто робот; этот «космический друг» (так переводится ее имя с санскрита) — многозадачное чудо, призванное подготовить почву для первого индийского полета в космос с экипажем — «Гаганьяна».

Представьте себе робота, который может следить за системами космического корабля, отвечать на вопросы и даже выполнять операции по жизнеобеспечению — и при этом говорить на хинди и английском. Это Вьоммитра. Этот гуманоид может похвастаться способностями:

Вьоммитра следит за жизненно важными параметрами космического корабля, обеспечивая его бесперебойную работу.

Если что-то идет не так, Вьоммитра бьет тревогу и помогает устранить неполадки.

Этот робот может управлять важнейшими системами жизнеобеспечения, обеспечивая безопасность будущих астронавтов.

Жонглировать шестью панелями управления и одновременно отвечать на ваши вопросы? Для Вьоммитры это не проблема!

За пределами внешности: Научный центр

Миссия Vyommitra — важнейший шаг на пути к Gaganyaan, амбициозной индийской программе космических полетов с экипажем. Первоначально запланированная на 2022 год, миссия теперь нацелена на 2025 год. Она отправит астронавтов в трехдневный орбитальный полет.