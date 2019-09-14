Индия перейдёт на российские пассажирские самолёты

Об этом журналистам рассказал директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics. Компания уже подписала соглашение с российским предприятием «Ильюшин»о проведении технического обслуживания Ил-114 для его заказчиков из Индии.

По словам директора Hindustan Aeronautics, самолёт — идеальная замена используемым сегодня в стране турбовинтовым машинам. Из достоинств российского аппарата индиец отметил двигатели Pratt & Whitney, современный интерьер и западное бортовое оборудование.

Перспективы Ил-114 в Индии станут окончательно ясны через три-четыре года.

Стоит уточнить, что представитель Hindustan Aeronautics говорил о модернизированной версии Ил-114 — Ил-114-300. А их серийное производство, в целом, должно начаться только в 2021 году.