Индия пообещала выпустить собственный истребитель пятого поколения

Он также рассказал, что в Индию прибыли восемь французских истребителей Rafale. До конца января должны поставить ещё три самолёта.

Rafale — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Индия же создаёт истребитель пятого поколения. Ранее СМИ сообщали, что разработка идёт в рамках проекта AMCA.

Главный маршал авиации Индии признал, что работа над самолётом началась с небольшим опозданием. Тем не менее, страна готова реализовать новые технологии. Главный маршал авиации утверждает, что у Индии есть наработки. Более того, он заявил, что при разработке истребителя пятого поколения будут внедрены и «некоторые принципы самолётов шестого поколения».

В Индии не все согласились с тем, что опоздание «небольшое». Кто-то назвал его критичным.