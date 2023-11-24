Индия пошла «войной» на дипфейки

После обсуждений с крупнейшими платформами социальных сетей, отраслевой организацией Nasscom и учеными сложилось единое мнение: для борьбы с распространением фейковых видео необходимы строгие правила.

Вайшнав отметил потенциальный вред дипфейков для общества и подчеркнул необходимость жесткого регулирования. Министерство намерено в течение 10 дней разработать четкие правила, предлагающие возможные штрафы за их несоблюдение и ответственность создателей.

Озабоченность быстрым распространением фальшивок и их «потенциальным влиянием на демократию» послужила причиной такого срочного шага, и на начало декабря запланирована следующая встреча с представителями компаний, работающих в социальных сетях.