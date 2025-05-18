Индия потеряла спутник наблюдения за Землёй

Ракета PSLV с аппаратом на борту стартовала с космодрома Сатиш Дхаван в воскресенье утром, 18 мая по индийскому времени. Первые две ступени ракеты сработали нормально, но на третьей произошёл сбой, и миссия была прервана примерно через шесть минут после запуска.

Глава ISRO В. Нараянан сообщил, что причина сбоя будет тщательно изучена. Спутник EOS-09 весил около 1,7 тонны и был оснащён радаром, способным делать снимки Земли в любое время суток и при любой погоде. Его данные должны были помочь в наблюдении за границами и в обеспечении безопасности страны.

Это был второй орбитальный запуск Индии в 2025 году и 101-й запуск ISRO в истории. PSLV считается надёжной ракетой: за 32 года эксплуатации она потерпела неудачу лишь трижды.