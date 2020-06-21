Индия предложила преподнести урок Китаю санкциями в отношении Huawei

Между китайскими и индийскими военными примерно неделю назад произошла стычка, в ходе которой погибли 20 человек со второй стороны. Отмечается, что выстрелов тогда в округе не слышали, из-за этого есть предположения, что индийских солдат «забили до смерти».

В связи с инцидентом индийские дипломаты предложили действовать «асимметричными методами». Бывший министр иностранных дел и бывший посол Индии в России заявил, что Китаю надо дать «жёсткий экономический и технологический ответ». По его мнению, Индия должна объявить об официальном исключении Huawei из испытаний 5G на территории страны. Это послужит уроком Китаю.