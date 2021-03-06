Индия пригрозила арестовать сотрудников Facebook и Twitter за неудаление постов о протестах

Как пишут журналисты, правительство Индии направило компаниям письма, в которых упоминаются конкретные сотрудники из Индии. Им пригрозили арестом в случае, если Facebook и Twitter по-прежнему не будут выполнять требования властей.

В WhatsApp уже заявили, что будут выполнять только те запросы, которые «соответствуют международно признанным стандартам, включая права человека, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона». В Facebook тоже сослались на действующее законодательство. В Twitter отметили, что продолжат «отстаивать фундаментальные принципы открытого интернета».

Стоит отметить, что по своим правилам Индия требует от технологических компаний удалять информацию, подрывающую национальную безопасность, общественный порядок и «порядочность или мораль».