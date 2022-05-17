Индия приостановила покупку военных вертолётов у России

Представитель минобороны Индии анонимно сообщил журналистам, что правительство страны «на неопределённый срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования — "Вертолётами России"». Источник утверждает, что причины тому — опасения по поводу возможности России выполнять заказ, а также проблемы, связанные с платёжными переводами.

При этом в ВМС Индии недовольны решением, так как вертолёты Ка-31 нужны для вооружения второго индийского авианосца — INS Vikrant. Он войдёт в состав флота уже в июле. Есть мнение, что приостановка переговоров может быть вызвана и геополитическим давлением.