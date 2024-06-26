Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 20:09
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Индия решила создать “мега реку”. Ученые бьют тревогу

Смелый план Индии по изменению маршрута водных путей
Индия приступает к реализации масштабного инженерного проекта по соединению своих рек, чтобы сбалансировать острую нехватку воды и сильные наводнения по всей стране. Национальный проект по соединению рек, который разрабатывался более 100 лет, создаст "мега реку" от Гималаев до Аравийского моря.
Индия решила создать “мега реку”. Ученые бьют тревогу
© Ferra

Это предприятие стоимостью 168 миллиардов долларов планирует перебрасывать 200 миллиардов кубометров воды в год, что позволит оросить миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий и увеличить выработку гидроэлектроэнергии.

Однако ученые и эксперты по водной политике обеспокоены воздействием проекта на окружающую среду. Отвод больших объемов воды может нарушить сезонный муссон в Индии, что повлияет на режим осадков и усугубит дефицит воды в некоторых регионах. Кроме того, строительство первоначального участка Кен-Бетва угрожает важнейшим местам обитания диких животных и может привести к перемещению полумиллиона человек.

В то время как правительство отдает приоритет этому проекту, эксперты призывают рассмотреть альтернативные меры, такие как сбор дождевой воды и пополнение запасов подземных вод.