Индия решила создать “мега реку”. Ученые бьют тревогу

Это предприятие стоимостью 168 миллиардов долларов планирует перебрасывать 200 миллиардов кубометров воды в год, что позволит оросить миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий и увеличить выработку гидроэлектроэнергии.

Однако ученые и эксперты по водной политике обеспокоены воздействием проекта на окружающую среду. Отвод больших объемов воды может нарушить сезонный муссон в Индии, что повлияет на режим осадков и усугубит дефицит воды в некоторых регионах. Кроме того, строительство первоначального участка Кен-Бетва угрожает важнейшим местам обитания диких животных и может привести к перемещению полумиллиона человек.

В то время как правительство отдает приоритет этому проекту, эксперты призывают рассмотреть альтернативные меры, такие как сбор дождевой воды и пополнение запасов подземных вод.