Наука и технологии
Сегодня 17:51
Индия решила создать свою криптовалюту и запретить остальные
Потому что может
СМИ узнали, что Индия имеет амбициозные планы: правительство страны хочет запретить все криптовалюты, в том числе биткоин, и выпустить собственную цифровую валюту. Это будет криптовалюта, выпущенная центральным банком Индии.
Сейчас законодатели страны готовят документ, который запретит частные цифровые валюты. В то же время Индия намерена создать стимулирующую основу для появления официальной криптовалюты Резервного банка. Отмечается, что закон «допускает определённые исключения для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования».
Ранее верховный суд Индии отменил запрет центробанка на торговлю цифровыми валютами, который был введён в 2018 году.
Также недавно власти Индии выразили обеспокоенность по поводу того, что биткоины используются для отмывания денег.