Индия решила создать свою криптовалюту и запретить остальные

Сейчас законодатели страны готовят документ, который запретит частные цифровые валюты. В то же время Индия намерена создать стимулирующую основу для появления официальной криптовалюты Резервного банка. Отмечается, что закон «допускает определённые исключения для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования».

Ранее верховный суд Индии отменил запрет центробанка на торговлю цифровыми валютами, который был введён в 2018 году.

Также недавно власти Индии выразили обеспокоенность по поводу того, что биткоины используются для отмывания денег.