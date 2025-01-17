Индия стала четвертой страной, которая провела беспилотную стыковку в космосе

Стыковка является ключевой технологией для будущих проектов, включая планы Индии по созданию собственной космической станции и отправке людей на Луну. Премьер-министр Нарендра Моди назвал это значительным достижением для индийской космической программы. Аппараты были запущены вместе, разделились в космосе, а затем маневрировали для стыковки.

Благодаря технологии стыковки, разработанной ISRO, Индия стала четвертой страной, которой удалось добиться такого результата после США, России и Китая. Процесс стыковки, который поначалу проходил с задержками, включал в себя аккуратное сближение космических аппаратов до расстояния всего в 3 метра, а затем их соединение.