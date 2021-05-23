Индия стала лидером по артиллерийским системам

Как пишет «Военное обозрение», Индия начала создавать отрасль военно-промышленного комплекса по выпуску артиллерийских систем после отказа от эксплуатации устаревшего советского вооружения.

Больше всего Индия продвинулась в создании буксируемых гаубиц. Среди них есть массивная 155-мм Dhanush. Она может вести стрельбу различными типами боеприпасов на расстояние до 38 километров.

У системы есть конкурент — 155-мм буксируемая гаубица ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System), которая сейчас завершает этап испытаний. В Индии была разработана и ещё одна система — 155-мм Bharat-52. Индийская армия также хочет получить гаубицу на автомобильном шасси.

Авторы отметили, что военно-промышленный сектор Индии может серийно производить несколько моделей 155-мм буксируемых гаубиц и столько же самоходных орудий. Эксперты пришли к выводу, что больше нельзя игнорировать статус Индии как мирового центра артиллерии