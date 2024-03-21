Индия ужесточила контроль над социальными сетями

Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) внесло поправки в Правила информационных технологий 2021 года, сделав отдел проверки фактов Бюро информации прессы (PIB) официальным арбитром правды для правительственной информации в социальных сетях. Это означает, что такие платформы, как Twitter и YouTube, а также все компании, обслуживающие более 5 миллионов индийских пользователей, будут юридически обязаны предпринимать «разумные усилия» для пресечения распространения дезинформации, отмеченной PIB.

Эта политика вызывает споры по нескольким причинам. Во-первых, подразделение PIB по проверке фактов, созданное в 2019 году, подвергалось критике за то, что информация, критикующая правительство, представлялась как недостоверная.

Во-вторых, определение «дезинформации» остается в стране неоднозначным, что вызывает опасения относительно возможного злоупотребления и цензуры.