Индия вернула России арендованную атомную подводную лодку

Как пишет «Российская газета», атомная подлодка в Индии носила название «Чакра». О том, почему военно-морские силы (ВМС) страны возвращают её России, есть несколько версий. Первая гласит, что кончился срок аренды. Согласно второй, субмарину арендовали на десять лет, и её пришлось вернуть раньше срока «из-за проблем её содержания, в том числе силовой установки».

Сейчас подлодка следует во Владивосток в сопровождении кораблей России и Индии.

Отмечается, что АПЛ проекта 971 «Нерпа» стала второй в истории, арендованной Индией у России. В 1988 году ВМС первой страны получила в аренду подлодку проекта 670 «Скат» К-43.