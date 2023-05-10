Индия за «переезд» выдает компаниям субсидии, но это никому не нужно: программу продлили

Новые правила позволяют заявителям подавать заявки до тех пор, пока не будет исчерпан бюджет субсидий. До сих пор интерес к созданию в Индии предприятий по производству чипов, упаковке и тестированию проявляли компании Vedanta, Tower Semiconductor и конгломерат Tata.

Vedanta надеялась на партнерство с тайваньской компанией Foxconn, но долговое бремя горнодобывающей группы делает проект сложным без государственных субсидий. Хотя слухи говорят о том, что проект может получить одобрение правительства, остается несколько препятствий, включая обеспечение технологического партнерства, гарантии финансирования, раскрытие специфики продукции и получателей субсидий. Чтобы получить право на субсидии, инвесторы должны планировать производство полупроводниковых компонентов с использованием передовых технологических норм 28 нм и выше.

Компания Vedanta ожидает, что строительство завода начнется в 4 квартале 2023 года, а получение прибыли ожидается к 1 полугодию 2027 года. Tower Semiconductor, планирующая сотрудничать с Intel, готова инвестировать около 3 млпд долларов в завод на юге Индии. Однако неразвитая инфраструктура поставщиков в Индии создает проблемы и может повлиять на сроки и бюджеты проектов, что может отпугнуть потенциальных инвесторов.