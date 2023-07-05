Индия захотела ворваться на рынок полупроводников

Индия захотела ворваться на рынок полупроводниковПолучится ли у нее «совладать» с Китаем?
Индия планируется ворваться в полупроводниковую промышленность, готовясь в следующем месяце начать строительство первого завода по сборке полупроводников. По словам высокопоставленного правительственного чиновника, страна намерена производить собственные микросхемы к концу 2024 года.
Micron Technology, американская полупроводниковая компания, начнет строительство завода по сборке и тестированию микросхем стоимостью 2,75 миллиарда долларов в Гуджарате при поддержке правительства.
Миссия индийского правительства по полупроводникам также работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других партнеров по цепочке поставок и компаний, заинтересованных в создании заводов по производству кремниевых пластин.
Амбициозные сроки свидетельствуют о стремлении правительства стимулировать развитие технологического производственного сектора Индии, который в настоящее время отстает от таких стран, как Китай.