Наука и технологии
12:44, 05 июля 2023
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Индия захотела ворваться на рынок полупроводников

Получится ли у нее «совладать» с Китаем?

Индия планируется ворваться в полупроводниковую промышленность, готовясь в следующем месяце начать строительство первого завода по сборке полупроводников. По словам высокопоставленного правительственного чиновника, страна намерена производить собственные микросхемы к концу 2024 года.

Micron Technology, американская полупроводниковая компания, начнет строительство завода по сборке и тестированию микросхем стоимостью 2,75 миллиарда долларов в Гуджарате при поддержке правительства.

Миссия индийского правительства по полупроводникам также работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других партнеров по цепочке поставок и компаний, заинтересованных в создании заводов по производству кремниевых пластин.

Амбициозные сроки свидетельствуют о стремлении правительства стимулировать развитие технологического производственного сектора Индии, который в настоящее время отстает от таких стран, как Китай.

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