Индия захотела ворваться на рынок полупроводников

Micron Technology, американская полупроводниковая компания, начнет строительство завода по сборке и тестированию микросхем стоимостью 2,75 миллиарда долларов в Гуджарате при поддержке правительства.

Миссия индийского правительства по полупроводникам также работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других партнеров по цепочке поставок и компаний, заинтересованных в создании заводов по производству кремниевых пластин.

Амбициозные сроки свидетельствуют о стремлении правительства стимулировать развитие технологического производственного сектора Индии, который в настоящее время отстает от таких стран, как Китай.