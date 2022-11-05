Индия запланировала стать ведущим производителем дронов

Индия запланировала стать ведущим производителем дроновНо путь будет тернист
Индийское правительство хочет создать отечественную промышленность, которая сможет проектировать и собирать беспилотники, а также производить компоненты, которые будут идти на их изготовление, сообщает BBC.
“Дроны могут стать значительным источником занятости и экономического роста благодаря своей универсальности и простоте использования, особенно в отдаленных районах Индии", - говорит Амбер Дубей, бывший заместитель секретаря Министерства гражданской авиации. ”Индия имеет потенциал стать глобальным центром беспилотных летательных аппаратов к 2030 году". В течение следующих трех лет Дубей планирует инвестировать в этот сектор около $630 млн.
Однако, несмотря на ажиотаж и инвестиции в индийскую беспилотную индустрию, даже те, кто работает в этом секторе, советуют проявлять осторожность. “Я думаю, что мы должны быть осторожны, потому что в настоящее время у нас нет экосистемы и технологических инициатив”, - говорит Раджив Кумар Наранг из Федерации дронов Индии.
Он говорит, что отрасли нужен надежный регулятор, который будет следить за безопасностью и поможет разработать систему управления воздушным движением для беспилотников. Это будет особенно важно по мере увеличения размеров летательных аппаратов.
По оценкам Наранга, в ближайшие пять лет Индии потребуется до 500 000 сертифицированных пилотов дронов.