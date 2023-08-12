Inews: российские и китайские хакеры взломали МИД Британии

Хакерам удалось проникнуть в конфиденциальные данные сотрудников МИДа, включая копии электронной переписки и командных совещаний. Взлом произошел после того, как один из сотрудников министерства по неосторожности открыл вложение в электронном письме.

Британская разведка заявила, что хакеры не получили доступа к какой-либо секретной информации. Однако существует вероятность того, что они получили доступ к электронной почте, которой обменивались дипломаты или посланники за рубежом. Этот инцидент вызвал серьезную озабоченность в правительстве.

Источники сообщили, что взлом не был организован Москвой или Пекином. В связи с этим инцидентом в правительстве возникли вопросы о том, стоит ли раскрывать информацию о взломе.