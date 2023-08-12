Inews: российские и китайские хакеры взломали МИД Британии

Inews: российские и китайские хакеры взломали МИД БританииИзвестно стало лишь недавно
Российские и китайские хакеры в результате кибератаки получили доступ к внутренним системам Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает Inews со ссылкой на источник в Штабе правительственной связи (GCHQ) страны. Как сообщается, инцидент произошел в 2021 году.
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Хакерам удалось проникнуть в конфиденциальные данные сотрудников МИДа, включая копии электронной переписки и командных совещаний. Взлом произошел после того, как один из сотрудников министерства по неосторожности открыл вложение в электронном письме.
Британская разведка заявила, что хакеры не получили доступа к какой-либо секретной информации. Однако существует вероятность того, что они получили доступ к электронной почте, которой обменивались дипломаты или посланники за рубежом. Этот инцидент вызвал серьезную озабоченность в правительстве.
Источники сообщили, что взлом не был организован Москвой или Пекином. В связи с этим инцидентом в правительстве возникли вопросы о том, стоит ли раскрывать информацию о взломе.