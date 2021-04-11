Инфекция рыб поможет получить лекарство от рака крови

Учёные Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изучили белок-порин из водной бактерии Yersinia ruckeri (иерсиния рукери), которая вызывает инфекцию у рыб. Это белок может менять цикл роста клеток рака крови человека.

Учёные уже протестировали действие белка на мышах. Оказалось, что вещество токсично для раковых клеток. То есть его можно использовать как химиотерапевтическое средство для уничтожения опухолей. Кроме того, такое лекарство будет оказывать меньшее воздействие на здоровые клетки, в отличие от обычной химиотерапии.