Информацию научились хранить в пластике вместо DVD и флешек

Биопластиками называют материалы, сделанные из возобновляемых источников биомассы, например из крахмала, растительных жиров или масла. Однако нередко производство такого биопластика оказывается не менее токсичным, чем производство обычного пластика. Учёные борются с этой проблемой.

Теперь исследователи предложили изготавливать биопластик, используя в качестве сырья два структурных белка, богатых аминокислотой лизином. Сначала белки добывали при помощи микробных систем, а затем очищали и химически сшивали с производными полиэтиленгликоля через боковые группы лизина. Жёсткость биопластика можно регулировать, добавляя разные количества полиэтиленгликоля.

Отмечается, что новый материал можно использовать для герметизации ран, он обладает кровоостанавливающим действием. А ещё одна его наиболее интересная возможность — запись информации в виде последовательности аминокислот.