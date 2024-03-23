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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 21:45
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Информатор забил тревогу по поводу базу данных британских медсестер

Ее назвали "совершенно неприемлемой”
Совет по сестринскому делу и акушерству Великобритании (NMC), отвечающий за регистрацию медсестер и акушерок, находится под пристальным вниманием после обвинений в неправильном управлении данными. Жалоба, поданная в Управление комиссара по информации (ICO), вызывает серьезные опасения по поводу безопасности и качества систем хранения данных NMC.

Автор жалобы, чья личность не разглашается, утверждает, что в базах данных NMC, построенных на базе Microsoft SQL Server, отсутствуют основные технические протоколы и организация. В этих базах данных хранится конфиденциальная личная информация о более чем 800 000 зарегистрированных специалистов, включая такие данные, как пол и этническая принадлежность.

Согласно жалобе, в базах данных отсутствуют функции, необходимые для обеспечения целостности и поиска данных, такие как первичные и внешние ключи, и даже базовые системы контроля версий. Это делает запросы и управление данными очень сложными, что ставит под сомнение способность NMC «эффективно выполнять свои регуляторные обязанности».

Информатор также утверждает, что критически важные поля для идентификации лиц заполнены несоответствиями. В некоторых случаях эти поля содержат неактуальные тестовые данные, ненужную информацию или просто остаются пустыми. Такая несогласованность создает значительные проблемы при составлении точных и надежных отчетов.

Однако NMC утверждает, что ее данные безопасны и соответствуют высоким стандартам качества.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Великобритания
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#критика
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#данные