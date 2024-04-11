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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 18:11
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Информатор заявил, что некоторые самолеты Boeing могут «развалиться» в воздухе

Критика продолжает сыпаться
Беды Boeing продолжаются. После ряда инцидентов Сэм Салехпур (Sam Salehpour) выступил с тревожными заявлениями о безопасности 787 Dreamliner.
Информатор заявил, что некоторые самолеты Boeing могут «развалиться» в воздухе
© Ferra

Салехпур, бывший инженер Boeing с более чем десятилетним опытом работы, подал жалобу в FAA в январе. Он утверждает, что изменения, внесенные в процесс сборки Dreamliner, могут привести к «развалу» самолета в в воздухе. Проблема заключается в том, как различные секции фюзеляжа, изготовленные разными поставщиками, соединяются друг с другом. По словам Салехпура, эти секции могут быть неточно выровнены, что потенциально может нарушить структурную целостность самолета после тысяч полетов.

Boeing признает наличие изменений в производстве, но утверждает, что Dreamliner безопасен. Они называют утверждения Салехпура «неточными» и подчеркивают свою «приверженность качеству и безопасности». Однако Салехпур остается непреклонным. Он должен дать показания на слушаниях в Сенате 17 апреля.

Пока FAA призывает сообщать о происшествиях, расследование продолжается.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Boeing
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#мнение
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#критика