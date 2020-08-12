Инфракрасное излучение сделали видимым для человеческого глаза

Вообще-то инфракрасное излучение невидимо для человеческого глаза. Но иногда людям может быть полезно отслеживать свет в этом диапазоне, например, для проверки лазерной установки. Пока для этих целей используются специальные карточки. Если на них направить инфракрасный луч, то можно увидеть точку на их поверхности. Тем не менее, такие карточки довольно дороги и быстро приходят в негодность.

Для создания новой мембраны учёные использовали нитевидные нанокристаллы из фосфида галлия (GaP). Они способны «превращать» инфракрасное излучение в видимое. Эти кристаллы исследователи залили тонким слоем полимера, оторвали его от подложки и получили мембрану.