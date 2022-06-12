Ингаляционные вакцины оказались эффективнее назальных

В то время как назальные спреи попадают в основном в нос и горло, ингаляционные аэрозоли обходят носовой проход и доставляют частицы вакцины глубоко в дыхательные пути, где они могут вызвать широкий защитный иммунный ответ, сообщают исследователи.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology, исследователи использовали вакцину против туберкулеза для сравнения методов доставки, измеряя распределение капель и иммунный ответ у животных. Когда вакцина доставлялась непосредственно в легкие, она стимулировала более сильный иммунный ответ, обеспечивая гораздо лучшую защиту от туберкулеза.

“Инфекции верхних дыхательных путей, как правило, протекают нетяжело. В контексте инфекций, вызванных такими вирусами, как грипп или SARS-CoV-2, вирус проникает глубоко в легкие”, - объясняет Мэтью Миллер, соавтор исследования, заведующий кафедрой канадских исследований вирусных пандемий в Университете Макмастера. “Иммунный ответ, который возникает при доставке вакцины глубоко в легкие, намного сильнее, чем при введении вакцины в нос и горло, поскольку анатомия и природа ткани и иммунные клетки, которые могут реагировать на нее, очень разные”.