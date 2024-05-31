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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 21:45
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Инновационный охладитель снизил на 71% затраты для криогеники будущего

Прорыв в области
Ученые сделали открытие, которое может произвести революцию в области криогенной техники. Исследователи разработали новый тип «криогенного охладителя», который достигает температуры, близкой к абсолютному нулю, в 3,5 раза быстрее и потребляет на 71% меньше энергии, чем нынешние технологии.
Инновационный охладитель снизил на 71% затраты для криогеники будущего
© Ferra

Криогеника играет важнейшую роль во многих сферах, начиная от сохранения тканей и эмбрионов и заканчивая компьютерной томографией и космическим телескопом Джеймса Уэбба. Однако достижение таких сверхнизких температур традиционно требует больших затрат энергии и времени.

Новый дизайн, разработанный группой специалистов Национального института стандартов и технологий (NIST), предполагает простую модификацию существующей технологии PTR. Отрегулировав механические соединения и настройки клапанов, исследователи значительно повысили эффективность процесса охлаждения.

Эта инновация обещает существенную экономию средств и экологические преимущества. В случае широкого внедрения новый «криохолодильник» сможет ежегодно экономить 27 миллионов ватт электроэнергии.

Эта технология может открыть новые возможности в таких областях, как термоядерная энергетика и квантовые вычисления, где достижение и поддержание сверхнизких температур имеет решающее значение.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#температура
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#разработка