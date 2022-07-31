Иногда вам кажется, что смартфон вибрирует, хотя это не так? Вот научное объяснение этому

Однако эксперты пока не могут точно сказать, почему такие галлюцинации случаются. Одна из основных теорий заключается в том, что это связано с уверенностью в том, что мы должны быть всегда на связи, а также с тем, что мы слишком много пользуемся смартфонами. Из-за этого наш мозг начинает простое движение одежды по коже понимать как вибрацию.

Правда, дли большинства людей такие «сигналы» не являются чем-то надоедливым.