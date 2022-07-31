Наука и технологии
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Иногда вам кажется, что смартфон вибрирует, хотя это не так? Вот научное объяснение этому

На самом деле не всё так однозначно
Многие из нас сталкивались с ощущением, что смартфон вибрирует, но когда проверяли его, понимали, что им только показалось. У учёных есть теория по этому поводу.
Иногда вам кажется, что смартфон вибрирует, хотя это не так? Вот научное объяснение этому

С так называемым синдромом фантомной вибрации сталкиваются многие. Одно исследование показало, что 9 из 10 студентов в последнюю неделю или в последний месяц испытывали подобное ощущение.

Иногда вам кажется, что смартфон вибрирует, хотя это не так? Вот научное объяснение этому

Однако эксперты пока не могут точно сказать, почему такие галлюцинации случаются. Одна из основных теорий заключается в том, что это связано с уверенностью в том, что мы должны быть всегда на связи, а также с тем, что мы слишком много пользуемся смартфонами. Из-за этого наш мозг начинает простое движение одежды по коже понимать как вибрацию.

Правда, дли большинства людей такие «сигналы» не являются чем-то надоедливым.

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