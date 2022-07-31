Иногда вам кажется, что смартфон вибрирует, хотя это не так? Вот научное объяснение этому

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Иногда вам кажется, что смартфон вибрирует, хотя это не так? Вот научное объяснение этомуНа самом деле не всё так однозначно
Многие из нас сталкивались с ощущением, что смартфон вибрирует, но когда проверяли его, понимали, что им только показалось. У учёных есть теория по этому поводу.
С так называемым синдромом фантомной вибрации сталкиваются многие. Одно исследование показало, что 9 из 10 студентов в последнюю неделю или в последний месяц испытывали подобное ощущение.
Однако эксперты пока не могут точно сказать, почему такие галлюцинации случаются. Одна из основных теорий заключается в том, что это связано с уверенностью в том, что мы должны быть всегда на связи, а также с тем, что мы слишком много пользуемся смартфонами. Из-за этого наш мозг начинает простое движение одежды по коже понимать как вибрацию.
Правда, дли большинства людей такие «сигналы» не являются чем-то надоедливым.