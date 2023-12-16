Наука и технологии
08:15, 16 декабря 2023
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Инопланетная жизнь на луне Сатурна? Найден важный ингредиент для внеземного существования

Но до полноценного доказательства еще много времени

Энцелад, луна Сатурна, недавно стала главным подозреваемым в наличии внеземной жизни. Ученые, анализирующие данные космического аппарата NASA «Кассини», обнаружили на Энцеладе цианистый водород — молекулу, имеющую решающее значение для зарождения жизни.

Инопланетная жизнь на луне Сатурна? Найден важный ингредиент для внеземного существования

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Цианистый водород, молекулярный стержень в эволюционной головоломке жизни, предположительно сыграл ключевую роль в формировании аминокислот — строительных блоков жизни на Земле. Энцелад, ледяная поверхность которого скрывает подповерхностный океан, интригует теперь еще больше. И не стоит забывать, что шлейфы водяного пара, богатые органическими молекулами, все еще извергаются с его поверхности.

Соединяя углекислый газ, метан и водород из своих шлейфов, Энцелад может способствовать метаногенезу — метаболическому процессу, который был неотъемлемой частью зарождения жизни на Земле.

Хотя это открытие не подтверждает существование внеземной жизни, оно разжигает космическое воображение, побуждая нас задуматься о возможности существования жизни за пределами нашей родной планеты.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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