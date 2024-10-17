Инопланетные радиосигналы научились искать по-новому

Учёные из Penn State и SETI провели 28 часов, сканируя систему TRAPPIST-1 с помощью ATA в поисках сигналов между планетами. Это был самый длительный поиск такого рода для системы TRAPPIST-1, где находятся семь каменистых планет, некоторые из которых находятся в зоне обитаемости.

Исследование изучало феномен, известный как «планетарные оккультации» (PPO), когда одна планета проходит перед другой с точки зрения Земли. Если в этих системах существует разумная жизнь, радиосигналы между планетами могут «просачиваться» и быть обнаружены с Земли. Хотя в ходе поиска не было найдено инопланетных сигналов, эта техника может стать ключом к будущим открытиям.

Исследователи уверены, что усовершенствование этого метода увеличит шансы на обнаружение внеземных технологий и коммуникаций.