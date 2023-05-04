Инопланетяне могут составить карту Земли с помощью сигналов мобильных телефонов

С ростом использования мобильных телефонов, манчестерская команда обнаружила, что глобальная сеть мобильных телефонов излучает в космос пиковую мощность около 4 ГВт, которая может быть обнаружена достаточно совершенным радиотелескопом.

Интересно, что неравномерное распределение и конструкция мобильных устройств, передающих сигнал параллельно горизонту, может предоставить наблюдателю информацию о поверхности Земли, включая распределение морей и суши, растительности и даже картографию. Хотя некоторые исследователи утверждают, что Земля становится все более радиотихой, распространение систем мобильной связи по всему миру означает, что Земля уже аномально ярка в радиочасти спектра.

Ожидается, что эта тенденция продолжится, и до конца десятилетия на низкой околоземной орбите и за ее пределами будет находиться более 100 000 спутников.