Иностранцам продают в интернете стикеры для защиты от излучения телефона

Ещё восемь месяцев назад учёные рассказали, что такие стикеры, называемые smartDOT, не оказывают никакого эффекта. Управление по стандартам рекламы (ASA) тоже раскритиковали продавцов, пытающихся реализовать такие изделия.

Ранее компания Global EMF Solutions Ltd сделала на своём сайте необоснованные заявления о том, что электромагнитное излучение от телефонов наносит вред, а стикеры помогают защититься. Говорилось даже, что «SmartDOT помогали пользователям чувствовать себя более энергичными, более сосредоточенными и менее напряжёнными. В ASA запретили компании публиковать такое.

Стоит отметить, что учёные даже проводили эксперименты с этими стикерами, которые не показали их эффективности.