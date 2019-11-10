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Иностранные компании уличили в нежелании сотрудничать с разработчиками из России

Боятся вмешательства со стороны российского государства
Журналисты узнали, что русскоязычные технологические компании в Кремниевой долине на протяжении нескольких лет сталкиваются с дискриминацией. Зарубежные специалисты не хотят работать с российскими из-за опасений во вмешательстве Кремля.

Об этом изданию The Bell рассказали три опрошенных венчурных инвестора. Согласно словам одного из них, однажды российская компания, занимающаяся организацией корпоративных продаж, получила от зарубежных коллег требование о переносе бизнеса из России. В итоге российским специалистам пришлось зарегистрироваться в Польше. Другой инвестор поведал, что несколько компаний и вовсе отказывались от работы с российскими стартапами. Иностранные специалисты боялись «вмешательства государства в работу стартапа».

Один из собеседников отметил, что такие истории не повсеместны, но случаются. «На мой взгляд, это — паранойя и охота на ведьм, но сейчас с этим трудно что-то поделать», — добавил он.

«Если ты русскоязычный, не живешь много лет в США и зовут тебя Иван Петров, шансы построить в США успешный бизнес в IT и кибербезопасности у тебя стремятся к нулю», — поделился мнением другой эксперт.