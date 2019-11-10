Иностранные компании уличили в нежелании сотрудничать с разработчиками из России

Об этом изданию The Bell рассказали три опрошенных венчурных инвестора. Согласно словам одного из них, однажды российская компания, занимающаяся организацией корпоративных продаж, получила от зарубежных коллег требование о переносе бизнеса из России. В итоге российским специалистам пришлось зарегистрироваться в Польше. Другой инвестор поведал, что несколько компаний и вовсе отказывались от работы с российскими стартапами. Иностранные специалисты боялись «вмешательства государства в работу стартапа».

Один из собеседников отметил, что такие истории не повсеместны, но случаются. «На мой взгляд, это — паранойя и охота на ведьм, но сейчас с этим трудно что-то поделать», — добавил он.

«Если ты русскоязычный, не живешь много лет в США и зовут тебя Иван Петров, шансы построить в США успешный бизнес в IT и кибербезопасности у тебя стремятся к нулю», — поделился мнением другой эксперт.