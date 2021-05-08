Иностранные спецслужбы рассказали о методах работы русских хакеров

В документе говорится о хакерских группах APT29, Cozy Bear и The Dukes. Иностранные спецслужбы заявляют, что российская Служба внешней разведки (СВР) «использует различные инструменты и методы, чтобы атаковать преимущественно иностранные правительственные и дипломатические структуры, а также аналитические центры медицинские и энергетические организации по всему миру для получения информации». Отмечается, что целью СВР были и разработчики вакцины от коронавируса.

По словам авторов отчёта, русские хакеры используют и уязвимости в программном обеспечении, и более сложные алгоритмы. Часто преступники взламывают электронную почту сетевых администраторов.

Чтобы затруднить работу хакеров, иностранные спецслужбы советуют ограничить количество конфиденциальной информации на компьютерных система, которые могут взломать хакеры. Стоит также своевременно устанавливать обновления программного обеспечения, использовать антивирус и двухфакторную аутентификацию.