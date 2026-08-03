Инсайдеры малость ошиблись: смарт-часы Huawei Watch GT 7 представят 5 августа

Вместе с часами Huawei представит и другие устройства. В рекламном сообщении компания делает акцент на спорте и здоровье.

Пока Huawei не раскрыла подробных характеристик, ни процессора, ни датчиков, ни времени работы от батареи. Но компания обещает делиться новыми деталями в ближайшие дни.

Сама линейка GT ориентирована на «активных физически» пользователей. Поэтому можно ожидать обновлений в этой сфере.