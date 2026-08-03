Инсайдеры малость ошиблись: смарт-часы Huawei Watch GT 7 представят 5 августа

Опубликовано 03 августа 2026, 17:551 мин.
Инсайдеры малость ошиблись: смарт-часы Huawei Watch GT 7 представят 5 августаДату перепутали
Huawei подтвердила дату выхода умных часов Watch GT 7. Презентация состоится 5 августа в 14:30 по местному времени. Ранее в Сети ходили слухи, что часы покажут в конце июля.
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Вместе с часами Huawei представит и другие устройства. В рекламном сообщении компания делает акцент на спорте и здоровье.
Пока Huawei не раскрыла подробных характеристик, ни процессора, ни датчиков, ни времени работы от батареи. Но компания обещает делиться новыми деталями в ближайшие дни.
Сама линейка GT ориентирована на «активных физически» пользователей. Поэтому можно ожидать обновлений в этой сфере.