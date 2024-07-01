Инсайдеры раскрыли дату выхода камеры Sony специально для блогеров - ZV-E10 II

По слухам, в ZV-E10 II появятся новые функции, основанные на искусственном интеллекте, что может улучшить возможности автофокуса, крайне важные для "влогеров". Вместе с камерой Sony планирует представить зум-объектив E 16–50 мм F/3,5–5,6 OSS II, оснащенный стабилизацией Optical SteadyShot.

В то время как запуск ZV-E10 II и сопутствующего объектива подтвержден, спекуляции окружают возможный выпуск объектива Sony 85mm f/1.4 GM II в тот же день. Этот объектив обеспечит лучшее качество изображения и более компактный дизайн по сравнению с предшественником.

Оригинальная модель ZV-E10, выпущенная в 2021 году, завоевала популярность у влогеров благодаря возможностям съемки видео в формате 4K и низкой освещенности. Цена в 700 долларов за камеру и 800 долларов за комплект с объективом позволила ZV-E10 стать бестселлером на рынке.