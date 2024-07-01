Наука и технологии
Опубликовано 01 июля 2024, 14:15
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Инсайдеры раскрыли дату выхода камеры Sony специально для блогеров - ZV-E10 II

И новой линейки объективов. Всё покажут 10 июля
Sony должна выпустить так называемую "влог-камеру" ZV-E10 II 10 июля, наряду с новым объективом. По данным источников SonyAlphaRumors, ZV-E10 II будет оснащена 26-мегапиксельной матрицей.
Инсайдеры раскрыли дату выхода камеры Sony специально для блогеров - ZV-E10 II
© Ferra

По слухам, в ZV-E10 II появятся новые функции, основанные на искусственном интеллекте, что может улучшить возможности автофокуса, крайне важные для "влогеров". Вместе с камерой Sony планирует представить зум-объектив E 16–50 мм F/3,5–5,6 OSS II, оснащенный стабилизацией Optical SteadyShot.

В то время как запуск ZV-E10 II и сопутствующего объектива подтвержден, спекуляции окружают возможный выпуск объектива Sony 85mm f/1.4 GM II в тот же день. Этот объектив обеспечит лучшее качество изображения и более компактный дизайн по сравнению с предшественником.

Оригинальная модель ZV-E10, выпущенная в 2021 году, завоевала популярность у влогеров благодаря возможностям съемки видео в формате 4K и низкой освещенности. Цена в 700 долларов за камеру и 800 долларов за комплект с объективом позволила ZV-E10 стать бестселлером на рынке.

Источник:SonyAlphaRumors
Автор:Максим Многословный
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