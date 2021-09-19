Инсайдеры рассказали о выпуске двух гибких айфонов

Как утверждают сетевые источники, складной iPhone появится не раньше 2023 года. По их сведениям, на данный момент в Apple работают над двумя версиями устройства, которые конструктивно повторяют идеи Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Гибкую панель, вероятно, помогает разрабатывать LG. У компании уже есть прототип 7,5-дюймового экрана с тонкими рамками. Apple, по слухам, может стать первой, кто получит новый тип OLED-панелей.

Ранее известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) тоже говорил, что складной iPhone появится в 2023 году, но назвал Samsung Display поставщиком 8-дюймового OLED-дисплея.