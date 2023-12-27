Инсайдеры сообщили о «незначительных» задержках с VR-очками Apple

Марк Гурман сообщает об амбициозных сроках: готовые устройства будут готовы к концу января, а через месяц они появятся на полках магазинов. Однако он предупреждает о возможных «задержках в последнюю минуту», которые могут повлиять на этот график.

Ясно одно: Apple делает все возможное. Сотрудники розничных магазинов проходят интенсивное обучение по работе с Vision Pro, магазины готовятся к демонстрациям и примеркам, а разработчики готовятся выпустить свои творения на visionOS.

Но пойдут ли на это потребители? Недавний опрос 9to5Mac нарисовал неоднозначную картину: 64% остаются нерешительными, 21% охотно принимают Vision Pro, а 15% находятся в раздумьях.

Высокий ценник (более 3000 долларов) может отпугнуть некоторых, в то время как другие жаждут получить больше подробностей о программном обеспечении, которое обещает visionOS. Как бы то ни было, февраль не за горами. Независимо от того, будете ли вы покупателем или осторожным наблюдателем, приготовьтесь стать свидетелем рассвета эры смешанной реальности Apple.