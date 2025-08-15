Insta360 представила первый в мире 360° FPV-дрон

Главная особенность A1 — управление с помощью технологии FreeMotion. Вместо привычных джойстиков вы просто указываете контроллером направление полета, а дрон следует за ним. Это делает управление «интуитивным». Дрон легко транспортировать благодаря складным элементам и весу всего 249 г.

A1 будет доступен для покупки по всему миру в январе 2026 года. Цены и подробности комплектов станут известны ближе к старту продаж.