Instagram и Facebook теперь под запретом: Meta официально признали экстремистом в России

По постановлению суда, деятельность Meta запрещена в России. Отмечается, что запретительные меры не коснутся мессенджера WhatsApp. Генпрокуратура считает, что у сервиса нет «функций по публичному распространению информации».

«Деятельность организации Meta направлена против России и её вооружённых сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал в суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор поддержал требование.

Представитель Генпрокуратуры также уточнил, что при запрете Meta россиян-пользователей Facebook и Instagram наказывать за обход блокировок не будут. Последствия признания компании экстремистской пока туманны.

Напомним, Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистом из-за решения компании разрешить «язык ненависти» в отношении российских военных, действующих на Украине.