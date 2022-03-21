Наука и технологии
Сегодня в 17:01
1 мин.

Instagram и Facebook теперь под запретом: Meta официально признали экстремистом в России

Но пользоваться соцсетями, кажется, можно
Свершилось: тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Эта компания владеет Instagram и Facebook. А значит, они теперь запрещены на территории России.
Instagram и Facebook теперь под запретом: Meta официально признали экстремистом в России

По постановлению суда, деятельность Meta запрещена в России. Отмечается, что запретительные меры не коснутся мессенджера WhatsApp. Генпрокуратура считает, что у сервиса нет «функций по публичному распространению информации».

«Деятельность организации Meta направлена против России и её вооружённых сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал в суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор поддержал требование.

Представитель Генпрокуратуры также уточнил, что при запрете Meta россиян-пользователей Facebook и Instagram наказывать за обход блокировок не будут. Последствия признания компании экстремистской пока туманны.

Напомним, Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистом из-за решения компании разрешить «язык ненависти» в отношении российских военных, действующих на Украине.

Источник:BBC
Теги:
#Россия
,
#Meta
Новости партнеров
Новости партнеров