Instagram может ввести памятные статусы для страниц погибших пользователей

В крупнейшей соцсети установка памятного статуса для аккаунта помогает защитить его от входа постороннего человека. Запросить его установку могут родственники или близкие друзья усопшего.

Аналогичную экспериментальную опцию для Instagram обнаружила разработчица Джейн Манчун Вон (Jane Manchun Wong). Она показала работу функции в действии на примере своей учётной записи. Над именем девушки появилась надпись «Remembering» (можно перевести примерно как «Помним»).

Пока неясно, блокирует ли такая пометка попытки входа в аккаунт усопшего. Также непонятно, можно ли будет использовать тот же юзернейм другим пользователям. Будем ждать дополнительных сведений от самой Instagram.