Instagram начал останавливать людей от поиска информации про коронавирус

В окне сказано: «Ищете информацию о коронавирусе? Ознакомьтесь с актуальной информацией от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как не заболеть и предотвратить распространение вируса». По ссылке можно посетить сайт ВОЗ. Другая кнопка позволяет всё равно посмотреть публикации с хэштегом. Что интересно, при запросе на русском языке #коронавирус, подобное окно не появляется.

Стоит отметить, что ранее компания Facebook заявила о начале борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе в одноимённой социальной сети и в Instagram.