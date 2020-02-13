Наука и технологии
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Instagram начал останавливать людей от поиска информации про коронавирус
Команда сервиса не хочет допустить распространения ложных сведений
Стало известно, что при поиске хэштега #coronavirus в Instagram платформа показывает пользователям окно с советом обратиться на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за корректными сведениями о вирусе. Таким образом сервис начал останавливать людей от поиска недостоверной информации про коронавирус.
В окне сказано: «Ищете информацию о коронавирусе? Ознакомьтесь с актуальной информацией от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как не заболеть и предотвратить распространение вируса». По ссылке можно посетить сайт ВОЗ. Другая кнопка позволяет всё равно посмотреть публикации с хэштегом. Что интересно, при запросе на русском языке #коронавирус, подобное окно не появляется.
Стоит отметить, что ранее компания Facebook заявила о начале борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе в одноимённой социальной сети и в Instagram.
Tg-канал «Дежурный smmщик»