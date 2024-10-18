Instagram начал тестировать «Социальную библиотеку»: для чего она нужна

Опубликовано 18 октября 2024, 14:151 мин.
*Instagram начал тестировать «Социальную библиотеку»: для чего она нужнаМожете вновь посмеяться над той собачкой из мема
*Instagram, похоже, работает над новой функцией «Социальная библиотека», которая позволит пользователям легко получить доступ к контенту, который они отправили или получили в чатах, а также к постам, которые они лайкнули, пишут СМИ. Тесты уже начались.
Ожидается, что «Социальная библиотека» будет включать посты, Reels и «другие типы медиа». Функция поиска позволит пользователям легче находить конкретный контент в библиотеке. Пока неясно, когда *Meta планирует публично выпустить эту функцию — компания еще не предоставила временные рамки.
Кроме «Социальной библиотеки», инсайдеры также обнаружили, что Instagram может ввести функцию, позволяющую пользователям делиться своими комментариями вInstagram в качестве постов в *Threads — другой соцсети, похожей на Twitter.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена