Instagram начал тестировать «Социальную библиотеку»: для чего она нужна

Ожидается, что «Социальная библиотека» будет включать посты, Reels и «другие типы медиа». Функция поиска позволит пользователям легче находить конкретный контент в библиотеке. Пока неясно, когда *Meta планирует публично выпустить эту функцию — компания еще не предоставила временные рамки.

Кроме «Социальной библиотеки», инсайдеры также обнаружили, что Instagram может ввести функцию, позволяющую пользователям делиться своими комментариями вInstagram в качестве постов в *Threads — другой соцсети, похожей на Twitter.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена