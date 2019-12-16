Instagram начал удерживать пользователей от оскорбительных надписей

Система предупреждений работает для постов в основной ленте Instagram. Сообщается, что надписи будет контролировать искусственный интеллект. Если он заметит, что пользователь пишет что-то, что может быть обидным, то вышлет уведомление. Человеку будет предложено отредактировать надпись. Однако постить то, что он первоначально хотел, запрещать никто не будет.

Новая опция базируется на аналогичном инструменте, который Instagram представил в июле. Он был призван бороться с травлей в интернете.

С помощью новой функции соцсеть надеется остановить пользователей от публикации необдуманных фраз. Впрочем, настоящих грубиянов это, конечно, не остановит.