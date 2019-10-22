Instagram начнёт скрывать от пользователей неправдивые посты

В частности, соцсети Facebook и Instagram начнут помечать и скрывать посты, которые были признаны фейковыми. Определять их истинность будут третьи лица. В целом, публикации будут показываться в ленте, но их содержимое пользователь не увидит, пока не нажмёт на дополнительную кнопку. Если же человек захочет поделиться недостоверной информацией, то ему покажут всплывающее окно с предупреждением.

Помимо этого Facebook начнёт маркировать страницы, принадлежащие изданиям, «полностью или частично находящимся под редакционным контролем властей их стран».

Также компания сообщила об удалении аккаунтов из Ирана и России в «рамках борьбы с зарубежным влиянием».