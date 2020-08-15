Instagram начнёт спрашивать паспорта у владельцев некоторых аккаунтов

Мера будет касаться аккаунтов, которые демонстрируют «закономерное подозрительное» поведение. Речь идёт о тех учётных записях, которые пытаются ввести подписчиков в заблуждение. Instagram намерен привлекать их к ответственности. В целом, нововведение коснётся «небольшого количества членов сообщества».

Проверка личность может происходить не только через паспорт, но и с помощью других документов, например свидетельства о рождении или водительского удостоверения. Иногда может понадобиться и селфи. В Instagram отметили, что будут игнорировать всю конфиденциальную информацию в документе, которая не нужна для проверки, например ИНН. Представители соцсети даже посоветовали скрывать на сканах эти данные.