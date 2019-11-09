Наука и технологии
Сегодня 17:02
Instagram назвал сроки отключения «лайков»
В США
Сервис для обмена фотографиями и видео Instagram объявил о начале тестирования в США функции, скрывающей количество «лайков» под публикациями. Это называют шагом соцсети к тому, чтобы стать «наиболее безопасным местом в интернете».
Опция заработает уже на следующей неделе. Руководитель площадки отметил, что в тестировании будут участвовать не все, но многие пользователи Instagram в США. Они не смогут видеть количество отметок «нравится» под постами других людей.
Instagram решил пойти на эксперимент для того, чтобы избавить пользователей от тревожности, которая может быть связана с «лайками», и соревновательного элемента. Соцсеть хочет, чтобы для пользователей в приоритете было общение, а не гонка за популярностью.
Отметим, что Instagram уже тестировал нововведение в нескольких странах, в том числе в Бразилии, Канаде и Ирландии.