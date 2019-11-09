Instagram назвал сроки отключения «лайков»

Опция заработает уже на следующей неделе. Руководитель площадки отметил, что в тестировании будут участвовать не все, но многие пользователи Instagram в США. Они не смогут видеть количество отметок «нравится» под постами других людей.

Instagram решил пойти на эксперимент для того, чтобы избавить пользователей от тревожности, которая может быть связана с «лайками», и соревновательного элемента. Соцсеть хочет, чтобы для пользователей в приоритете было общение, а не гонка за популярностью.

Отметим, что Instagram уже тестировал нововведение в нескольких странах, в том числе в Бразилии, Канаде и Ирландии.