Instagram обошёл «ВКонтакте» по числу активных пользователей в России

Об исследовании пишет РБК. Несмотря на то, что у Instagram больше активных авторов, он пока уступает «ВКонтакте» по объёму публикуемого контента. То есть один пользователь «ВКонтакте» в среднем публикует в три раза больше сообщений, чем пользователь Instagram. За активного автора исследователи принимали пользователя, написавшего хотя бы один пост за месяц.

Всего в октябре 2020 года число активных авторов-россиян в соцсетях составило 64 млн. Для сравнения — годом ранее насчитывалось 49 млн.

Также за год значительно выросла месячная аудитория YouTube — с 0,6 млн до 7,7 млн. Правда, новые пользователи сервиса в основном ничего не постят, а лишь комментируют.

YouTube опередил по числу активных авторов «Одноклассники». Последний сервис по этому показателю делит позицию с TikTok. Facebook теряет аудиторию, а Twitter всё ещё остаётся самой непопулярной соцсетью в России.

Кроме того, в Brand Analytics узнали, что и в Instagram, и во «ВКонтакте» преобладает женская аудитория. Мужчин больше среди пользователей Youtube и Twitter.