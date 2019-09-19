Instagram объявил войну средствам для похудения

Новая политика Instagram была разработана совместно с актрисой и активисткой Джамилой Джамиль (Jameela Jamil), которая известна своими выступления против «индустрии диет и детокса». Она поддерживает бодипозитивные взгляды (то есть, считает, что стыдиться своего тела нельзя, равно как и стремиться к недостижимому идеалу).

Итак, согласно новым правилам, в Instagram будут запрещены любые посты, продвигающие продукты для похудения или косметическую хирургию, с призывами к покупке и указанной ценой товаров. Также соцсеть избавится от контента с рассказами о чудодейственном эффекте определённых диет или продуктов для потери веса, содержащего коммерческие предложения.