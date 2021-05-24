Instagram, WhatsApp и Telegram подпадут под новые требования властей России

Об этом журналистам рассказал один из авторов соответствующего законопроекта Александр Хинштейн. В своём Telegram-канале он привёл список интернет-платформ, которые будут обязаны открыть представительства в России. Это Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com и Wikipedia.org.

По законопроекту, его действие будет распространяться на ресурсы с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян.

UPD: К нам обратился представитель AliExpress Россия и попросил добавить комментарий: