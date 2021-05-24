Instagram, WhatsApp и Telegram подпадут под новые требования властей России
Об этом журналистам рассказал один из авторов соответствующего законопроекта Александр Хинштейн. В своём Telegram-канале он привёл список интернет-платформ, которые будут обязаны открыть представительства в России. Это Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com и Wikipedia.org.
По законопроекту, его действие будет распространяться на ресурсы с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян.
UPD: К нам обратился представитель AliExpress Россия и попросил добавить комментарий:
«AliExpress в России — это совместное предприятие AliExpress Россия, в 2019 году созданное российкими компаниями Мегафон, РФПИ и Mail.ru Group и китайской Alibaba с долей российского участия 52%.
Операционная деятельность компании осуществляется российским юридическим лицом ООО «Алибаба.ком (РУ)», а торговая деятельность переведена на российский домен .RU. Все российские пользователи покупают товары только на сайте aliexpress.ru, с сайта aliexpress.com все пользователи из России автоматически переправляются на российский локальный сайт.
Сегодня в AliExpress Россия работает более 700 человек, включая более 500 разработчиков и ИТ специалистов. Мы строим компанию, полностью локализуя как приложение, логистику, так и сами товары: на AliExpress уже четверть оборота приходится на российских селлеров, и эти цифры также растут»